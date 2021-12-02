В Курске в День инвалидов покажут кино бесплатно

Показы пройдут в двух кинотеатрах города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря был провозглашен Международным днем инвалидов.

В течение десяти дней в Курске будут проходить мероприятия, посвященные этой дате.

Часть мероприятий пройдут онлайн. Состоятся кинопоказы, музыкально-литературные мероприятия, мастер-классы, виртуальные выставки, познавательные лекции, спектакли, спортивные мероприятия, которые смогут посетить люди с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в мэрии.

2 декабря ученикам Курского социального профессионально-реабилитационного центра покажут тематический онлайн-концерт «Открытые сердца», подготовленный воспитанниками ДШИ №4.

Завтра, 3 декабря, в рамках декады инвалидов, в городских центрах досуга состоятся благотворительные кинопоказы.

- в 08.30 - Центр досуга «Мир» (ул. Станционная 14, лит. А). тел. +7 (4712) 34-09-32, +7 (4712) 26-32-32;

- в 10.00 - Центр досуга "Спутник" (Магистральный проезд, 13 Д), тел. +7 (4712) 37-87-94.