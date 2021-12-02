Юный курянин стал дипломатом Международного музыкального конкурса

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Не так давно "КП" писала о том, что ученик курской детской школы искусств №1 имени Свиридова Захар Атаманенко примет участие в XXII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик».

И вот уже объявлены итоги второго тура – курянин стал дипломатом конкурса.

Жюри особенно отметило способности юного пианиста.

Напомним, что «Щелкунчик» - один из самых престижных конкурсов классической музыки. Участие в нем принимают 48 исполнителей до 15 лет из разных стран: России, США, Австрии, Испании, Франции, Норвегии, Индии и др.