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Общество2 декабря 2021 10:59

Юный курянин стал дипломатом Международного музыкального конкурса

Объявлены итоги второго тура XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курской области

фото - администрация Курской области

Фото: материалы пресс-служб

Не так давно "КП" писала о том, что ученик курской детской школы искусств №1 имени Свиридова Захар Атаманенко примет участие в XXII Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик».

И вот уже объявлены итоги второго тура – курянин стал дипломатом конкурса.

Жюри особенно отметило способности юного пианиста.

Напомним, что «Щелкунчик» - один из самых престижных конкурсов классической музыки. Участие в нем принимают 48 исполнителей до 15 лет из разных стран: России, США, Австрии, Испании, Франции, Норвегии, Индии и др.