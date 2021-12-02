Куряне представили проект «Экотакси» в Санкт-Петербурге

фото - комитет молодежной политики Курской области Фото: материалы пресс-служб

На форуме собрались представители организаций со всей страны. Наш регион представляла Екатерина Комарова, которая рассказала о проекте «Экотакси», как о примере успешной практики внедрения раздельного сбора отходов среди населения. В заранее обговоренное время автомобиль ездит по разным микрорайонам города, жители могут сдать свой мусор, разделенный по пакетам.

«Данный форум — один из самых полезных и продуктивных форумов лично для меня: огромное количество полезной информации, заряженных людей вокруг и бесценный опыт, которым все здесь готовы делиться с радостью», — поделилась девушка.