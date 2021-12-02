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Общество2 декабря 2021 10:20

Куряне представили проект «Экотакси» в Санкт-Петербурге

Презентация состоялась в рамках Межрегионального форума эковолонтерских организаций и движений
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - комитет молодежной политики Курской области

фото - комитет молодежной политики Курской области

Фото: материалы пресс-служб

На форуме собрались представители организаций со всей страны. Наш регион представляла Екатерина Комарова, которая рассказала о проекте «Экотакси», как о примере успешной практики внедрения раздельного сбора отходов среди населения. В заранее обговоренное время автомобиль ездит по разным микрорайонам города, жители могут сдать свой мусор, разделенный по пакетам.

«Данный форум — один из самых полезных и продуктивных форумов лично для меня: огромное количество полезной информации, заряженных людей вокруг и бесценный опыт, которым все здесь готовы делиться с радостью», — поделилась девушка.