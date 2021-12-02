Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 9:28

В Курской области отменили ограничения на продажу алкоголя в дни выпускных и последних звонков

Этот вопрос был рассмотрен сегодня, второго декабря, на заседании Курской областной Думы
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничения на продажу алкоголя в Курской области действовали один год

Ограничения на продажу алкоголя в Курской области действовали один год

Фото: архив "КП"

Такое решение объясняется тем, что в школах праздники по случаю последних звонков и выпускных вечеров проходят в разное время. Из этого следует, что устанавливать необходимо не "трезвые дни", а "трезвые недели". Подобным подходом недовольны многие предприниматели.

Депутаты Курской областной Думы проголосовали за отмену ограничения на продажу алкоголя в дни выпускных и последних звонков большинством голосов при одном воздержавшемся.

Отметим, что ограничения действовали всего один год.