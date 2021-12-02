В Курской области отменили ограничения на продажу алкоголя в дни выпускных и последних звонков

Ограничения на продажу алкоголя в Курской области действовали один год Фото: архив "КП"

Такое решение объясняется тем, что в школах праздники по случаю последних звонков и выпускных вечеров проходят в разное время. Из этого следует, что устанавливать необходимо не "трезвые дни", а "трезвые недели". Подобным подходом недовольны многие предприниматели.

Депутаты Курской областной Думы проголосовали за отмену ограничения на продажу алкоголя в дни выпускных и последних звонков большинством голосов при одном воздержавшемся.

Отметим, что ограничения действовали всего один год.