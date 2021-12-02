В Курской области избран новый глава Горшеченского района

фото - администрация Горшеченского района Фото: материалы пресс-служб

Решение о назначении главы Горшеченского района было принято депутатами местного Представительного Собрания.

Известно, что Андрей Амерев – уроженец Горшеченского района. Он окончил Курский сельхозинститут, работал в колхозе «Завет Ильича» и районной администрации.

Главная задача, которую поставил перед собой новый глава, - создать условия, чтобы дети и внуки оставались жить и работать в районе, - проинформировали в администрации.