В Курской области добровольцы потушили жилой дом

фото ГУ МЧС РФ по Курской области Фото: материалы пресс-служб

На улице Центральная Щигровского района произошло возгорание жилого дома. Добровольная пожарная команда Защитенского сельского совета самостоятельно до прибытия профессиональных спасателей ликвидировала пожар.

В результате пламя повредило потолочное перекрытие на площади шести квадратных метров.

Сообщается, что хозяйка дома затопила печь и ушла в погреб. Затем увидела, как с потолка в районе дымохода падают искры. Женщина попыталась самостоятельно потушить огонь, но ничего не вышло. Тогда ей пришлось обратиться в службу спасения.