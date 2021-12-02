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Происшествия2 декабря 2021 7:51

В Курской области добровольцы потушили жилой дом

Пожар произошел первого декабря в Щигровском районе в селе Защитное
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото ГУ МЧС РФ по Курской области

фото ГУ МЧС РФ по Курской области

Фото: материалы пресс-служб

На улице Центральная Щигровского района произошло возгорание жилого дома. Добровольная пожарная команда Защитенского сельского совета самостоятельно до прибытия профессиональных спасателей ликвидировала пожар.

В результате пламя повредило потолочное перекрытие на площади шести квадратных метров.

Сообщается, что хозяйка дома затопила печь и ушла в погреб. Затем увидела, как с потолка в районе дымохода падают искры. Женщина попыталась самостоятельно потушить огонь, но ничего не вышло. Тогда ей пришлось обратиться в службу спасения.