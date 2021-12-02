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Здоровье2 декабря 2021 7:28

В Курске губернатор подписал распоряжение о смягчении ковидных ограничений

Романом Старовойтом был подписан документ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Ограничения будут сниматься поэтапно

Ограничения будут сниматься поэтапно

Фото: Архив "КП"

Вчера, первого декабря, на заседании оперштаба обсудили возможные изменения в ковидных ограничениях, действующих по Курской области. Сегодня же губернатор региона подписал соответствующий документ, по которому:

- с третьего декабря деятельность смогут возобновить бани и сауны. Они откроются с 50-процентной загрузкой и при условии проверки QR-кодов.

- с шестого декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме.

- с шестого декабря в МФЦ Курской области появится возможность получить сертификат с QR-кодом о медицинском отводе от прививки против коронавируса.

Данное распоряжение опубликовано на сайте Администрации Курской области.