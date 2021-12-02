В Курске губернатор подписал распоряжение о смягчении ковидных ограничений

Ограничения будут сниматься поэтапно Фото: Архив "КП"

Вчера, первого декабря, на заседании оперштаба обсудили возможные изменения в ковидных ограничениях, действующих по Курской области. Сегодня же губернатор региона подписал соответствующий документ, по которому:

- с третьего декабря деятельность смогут возобновить бани и сауны. Они откроются с 50-процентной загрузкой и при условии проверки QR-кодов.

- с шестого декабря возобновляется реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме.

- с шестого декабря в МФЦ Курской области появится возможность получить сертификат с QR-кодом о медицинском отводе от прививки против коронавируса.

Данное распоряжение опубликовано на сайте Администрации Курской области.