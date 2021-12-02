За сутки ковид подтвердился у 303 курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на второе декабря в Курской области коронавирус выявлен еще у 303 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 168, Железногорск - 37, Курский – 12, Октябрьский – 8, Глушковский -7, Кореневский, Суджанский, Обоянь и Рыльск – по 6, Большесолдатский, Льговский, Мантуровский, Медвенский и Поныровский – по 4, Беловский и Железногорский – по 3, Льгов, Рыльский – по 2, Обоянский, Фатежский, Солнцевский, Хомутовский и Щигровский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 77 117 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 559 человек, на ИВЛ – 133 (10 – инвазивная, 123 – неинвазивная).

Скончались 1828 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 590 300 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 537 708.