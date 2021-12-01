В Курске пройдет педагогический фестиваль «Алый парус»

Фестиваль пройдет в онлайн формате с 8 по 17 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках этого проекта педагоги не только обмениваются опытом, но и повышают престиж профессии учителя. Традиционно в мероприятии активно участвуют и школьники.

Педагогический фестиваль – единственный в России. Впервые он прошел в 2009 году для учителей Касторенского, Советского и Черемисиновского районов. «Алый парус» стал доброй традицией в регионе и вызывает интерес не только курских педагогов, а также учителей из соседних областей.

К сожалению в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции, фестиваль пройдет в онлайн формате с 8 по 17 декабря.

В фестивале могут принять участие команды педагогических коллективов общеобразовательных организаций Курской области и из других регионов. Общее количество участников команды не ограничено. Регистрация участников доступна по ссылке https://forms.gle/ydbmigjaBbCzxTgL8 до 6 декабря 2021 года.

В программе: презентационные выступления педагогических команд, творческие конкурсы, спортивные состязания (шахматный турнир), награждение победителей.