Под Курском полиция задержала жительницу Воронежа с наркотиками

Подозреваемой грозит до восьми лет колонии Фото: Из архива КП.

Под Курском сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ. 41-летняя женщина-водитель прибыла из Воронежской области, но документы предъявить не смогла, поскольку ранее ее лишили права управления автомобилем за отказ пройти медицинское освидетельствование. По ее словам, в Курске она собиралась продать машину, поэтому и решилась на поездку. За управление транспортом без прав был составлен административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ. Суд дал ей десять суток административного ареста.

После отбывания наказания она вновь села за руль автомобиля и при выезде из Курска ее остановили сотрудники ГИБДД. При дальнейшем разбирательстве женщина выдала спрятанные наркотики, сказали в полиции.

- Как потом выяснили оперативники, в Курск она прибыла, чтобы забрать оптовую партию запрещенных веществ. Женщина получила через тайник крупную партию синтетических наркотиков, чтобы перевезти их в Воронежскую область. Там она должна была распространить запрещенные вещества мелкими партиями через тайники-закладки, - пояснили в УМВД по Курской области.

Против жительницы Воронежской области завели уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Ей грозит до восьми лет колонии. Изъятые наркотики будут уничтожены.