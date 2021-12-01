Ремонт Триумфальной Арки в Курске завершат 10 декабря

Главный объект мемориального комплекса обновили Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается капитальный ремонт Триумфальной арки. Подрядная организация выполнила основную часть работ.

Очистили фасады, колонны и скульптуры от грязи, а также очистили и покрасили поверхности арочного свода и панно. Заменены старое кровельное покрытие и металлические парапеты на крыше, установлены молниезащита, заземление и водосточные воронки с подогревом. Демонтированы поврежденные гранитные плиты, фасад подготовлен к монтажу новых. Заменены система ливневой канализации и покрытие отмостки вокруг мемориального строения, брусчатки между постаментами.

Внутри мемориального строения проведены отделочные работы. Заменены керамическая плитка и двери внутри помещения, оштукатурены стены, выполнены ограждение внутренних лестниц и демонтаж вводных электроустройств.

Сейчас идут работы по гранитной облицовке, устройству отливов на карнизах, замене мрамора, сантехнических приборов и электропроводки, а также системы водоснабжения. Капремонт планируется выполнить до 10 декабря 2021 года, сказали в обладминистрации.