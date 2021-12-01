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Деловой Курск1 декабря 2021 15:45

На бесплатную газификацию жилья куряне подали более тысячи заявок

Для участия в программе нужно иметь документы, подтверждающие право собственности на жилой дом и земельный участок
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Заявку можно подать через портал госуслуг

Заявку можно подать через портал госуслуг

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области действует программа догазификации – бесплатного подведения газа к домовладениям в газифицированных населенных пунктах. В АО «Газпром газораспределение Курск» уже поступило более тысячи заявок, сообщили в администрации региона.

Для участия в программе необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на жилой дом и земельный участок. В случае отсутствия таких документов заявитель вправе обратиться в орган местного самоуправления за оформлением прав, что позволит в дальнейшем оформить в упрощенном порядке собственность в Росреестре.

После этого можно подавать заявку на догазификацию в АО «Газпром газораспределение Курск» или через официальный портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), а также портал госуслуг.

К заявке на подключение индивидуальных домов в рамках догазификации владельцам необходимо приложить копию документа, подтверждающего право собственности на жилье и земельный участок, где оно расположено; указать страховой номер индивидуального лицевого счета и ИНН.

Справки по телефону: 8-800-222-32-04.