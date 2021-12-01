В роддоме Курской БСМП устанавливают кислородные газификаторы

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В роддоме Курской БСМП устанавливают два новых кислородных газификатора, каждый из них объемом по шесть тонн. Ранее был проведен демонтаж старого оборудования, подготовлена специальная площадка, проложены новые коммуникации, забетонирован подъездной путь, сказали в Доме Советов.

В роддоме БСМП оборудовано 40 мест для больных коронавирусом. Туда принимают пациентов с легкой и средней степенью тяжести, которые не нуждаются в реанимационной поддержке. Всего в Курской области развернуто 2 336 коек для пациентов с коронавирусом в 12 лечебных учреждениях.