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Общество1 декабря 2021 12:39

1 декабря 1 910 выпускников Курска написали итоговое сочинение

На выбор было предложено пять тем
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Результаты работ станут известны через неделю

Результаты работ станут известны через неделю

Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 910 выпускников 11 классов Курска написали итоговое сочинение.

На выбор ребятам были предложены пять тем.

1. Почему людей привлекает идея путешествия во времени?

2. Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек»?

3. Когда слово становится преступлением?

4. Произведение какого писателя (композитора, режиссера) я бы порекомендовал своим друзьям?

5. В чем может проявляться любовь к своему Отечеству?

Проверку работ проведут эксперты специальной комиссии.