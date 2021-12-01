В городе презентуют фильм о Курской битве

Картину продемонстрируют в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» Фото: Светлана ВОЛКОВА

3 декабря в 15.00 в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» (ул. К. Маркса, 58) состоится презентация документального фильма «Рубежи обороны. Курск. 1941-й».

- Фильм создан в рамках реализации проекта «Киноправда о войне: 80-летию подвига курских ополченцев посвящается» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 2021 года. Он посвящен подготовке к обороне города и боевым действиям воинов Красной Армии и частей народного ополчения Курска осенью 1941 года. Фильм основан на документальных источниках, выявленных курскими историками в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и региональных архивных учреждениях. В нем используются уникальная кинохроника юбилейной встречи курских ополченцев осенью 1986 года, - рассказали в администрации региона.

В мероприятии примут участие авторский коллектив фильма, военные историки, члены Курского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сотрудники Государственного архива Курской области и Государственного архива общественно-политической истории Курской области, представители Курского территориального управления Московской железной дороги, члены военно-исторического клуба «Курская дуга», поискового отряда «Высота», представители образовательных организаций города.

Участникам встречи представят документы и фотографии, найденные в ходе работы над фильмом, рабочие материалы съемочного процесса, комментарии его участников.

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