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Общество1 декабря 2021 11:53

В Курской области на борьбу со снегом выйдут 527 единиц дорожной техники

Дорожные службы региона готовы к непогоде, которая ожидается в начале следующей недели
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото Администрации Курской области

фото Администрации Курской области

Фото: материалы пресс-служб

Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

- На региональные и межмуниципальные трассы во всех районах области готовы выехать 427 единиц техники – автогрейдеры, погрузчики, тракторы и снегоуборочные машины.

Также сообщается, что заготовлено 200 тонн песко-соляной смеси.

- В Курске к уборке улиц от снега готово более 100 единиц техники. Организовано 10 постоянных и две временных площадки для складывания снега. Заготовлено 22 тыс. кубометров песко-соляной смеси и 160 тонн реагентов.