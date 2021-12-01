Курская область – в числе 25 лучших регионов по вакцинации

В Курске работает большое количество пунктов вакцинации Фото: Архив "КП"

Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий отметил, что вакцинация в Курске проходит успешно – область попала в число 25 лучших регионов. Однако это все равно пока недостаточно хорошо и заболеваемость остается стабильно высокой. Так, например, отмечается, что в Железногорске привито всего 67,5%.

Также стало известно, что 381 беременная женщина успешно прошла вакцинацию от коронавируса. Срок беременности у этих курянок – 22 недели и выше.