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Здоровье1 декабря 2021 9:59

Курская область – в числе 25 лучших регионов по вакцинации

В Курске прошло региональное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В Курске работает большое количество пунктов вакцинации

В Курске работает большое количество пунктов вакцинации

Фото: Архив "КП"

Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий отметил, что вакцинация в Курске проходит успешно – область попала в число 25 лучших регионов. Однако это все равно пока недостаточно хорошо и заболеваемость остается стабильно высокой. Так, например, отмечается, что в Железногорске привито всего 67,5%.

Также стало известно, что 381 беременная женщина успешно прошла вакцинацию от коронавируса. Срок беременности у этих курянок – 22 недели и выше.