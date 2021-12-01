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Здоровье1 декабря 2021 9:43

В Курскую область будет доставлена вакцина от ковида для детей

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Вакцина будет доставлена в Курскую область в ближайшие две недели

Вакцина будет доставлена в Курскую область в ближайшие две недели

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 декабря, на заседании регионального оперштаба замгубернатора Андрей Белостоцкий отметил, что в некоторых детских поликлиниках Курска отсутствует специальное оборудование для хранения вакцины, поэтому он попросил рассмотреть вопрос о выделении средств на покупку необходимой техники.

В районных больницах вакцина от коронавируса для детей «Спутник-М» будет находиться в тех камерах, где и вакцина для взрослых.

Первая поставка «Спутника-М» в регион ожидается в ближайшие две недели.