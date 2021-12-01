В Курскую область будет доставлена вакцина от ковида для детей

Вакцина будет доставлена в Курскую область в ближайшие две недели Фото: Архив "КП"

Сегодня, 1 декабря, на заседании регионального оперштаба замгубернатора Андрей Белостоцкий отметил, что в некоторых детских поликлиниках Курска отсутствует специальное оборудование для хранения вакцины, поэтому он попросил рассмотреть вопрос о выделении средств на покупку необходимой техники.

В районных больницах вакцина от коронавируса для детей «Спутник-М» будет находиться в тех камерах, где и вакцина для взрослых.

Первая поставка «Спутника-М» в регион ожидается в ближайшие две недели.