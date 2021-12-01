Курянку осудили на семь лет за покушение на убийство

Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности Фото: Архив "КП"

Происшествие случилось в августе этого года. Обвиняемая и 31-летний потерпевший распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. Сообщается, что причиной конфликта стало то, что подсудимая употребляет спиртное и не помогает вести домашние дела. В результате чего девушка взяла кухонный нож и ударила им сожителя в грудь.

Мужчине была оказана помощь, его успели спасти.

Курянке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Стоит отметить, что ранее девушка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и лишь полтора года назад завершила отбытие очередного срока лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.