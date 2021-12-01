В Курской области за сутки коронавирус выявили у 307 человек

Количество заразившихся за сутки ковидом курян уменьшается Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на первое декабря, в Курской области выявили коронавирус еще у 307 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 194, Железногорск - 28, Курский - 20, Щигры – 9, Кореневский и Октябрьский – по 7, Глушковский и Советский – по 6, Хомутовский – 5, Касторенский – 3, Льгов, Льговский, Мантуровский, Обоянь, Тимский,Суджанский и Железногорский –по 2, Беловский, Золотухинский, Рыльск и Рыльский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 76 814 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1560 человек, на ИВЛ – 137 (6 – инвазивная, 131 – неинвазивная). Скончались 1820 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 587 283 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 533 864.