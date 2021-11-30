Курский прапорщик победил на соревнованиях по парашютному спорту в Катаре

Константин Котов Фото: предоставлено пресс-службой

В Дохе – столице Катара, завершились соревнования по парашютному спорту. Они прошли в рамках 44-го чемпионата мира Международного совета военного спорта.

Курский парашютист прапорщик Вооруженных сил России Константин Котов стал победителем среди мужчин в одиночной акробатике.

Константин также бронзовый призер Всемирных военных игр, победитель Кубка Европы по точности приземления и регионального чемпионата CISM, Кубка Адриатики, а также чемпион России по индивидуальной акробатике.

Второй результат у представителя Чехии Либора Джиросека. Бронзовую награду в копилку сборной Вооруженных сил России принес чемпион и рекордсмен мира FAI, призер Всемирных военных игр, бронзовый призер Кубка мира лейтенант Алексей Быков.