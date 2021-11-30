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Спорт30 ноября 2021 18:13

Курский прапорщик победил на соревнованиях по парашютному спорту в Катаре

Он стал лучшим среди мужчин в одиночной акробатике
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Константин Котов

Константин Котов

Фото: предоставлено пресс-службой

В Дохе – столице Катара, завершились соревнования по парашютному спорту. Они прошли в рамках 44-го чемпионата мира Международного совета военного спорта.

Курский парашютист прапорщик Вооруженных сил России Константин Котов стал победителем среди мужчин в одиночной акробатике.

Константин также бронзовый призер Всемирных военных игр, победитель Кубка Европы по точности приземления и регионального чемпионата CISM, Кубка Адриатики, а также чемпион России по индивидуальной акробатике.

Второй результат у представителя Чехии Либора Джиросека. Бронзовую награду в копилку сборной Вооруженных сил России принес чемпион и рекордсмен мира FAI, призер Всемирных военных игр, бронзовый призер Кубка мира лейтенант Алексей Быков.