Курский прапорщик победил на соревнованиях по парашютному спорту в Катаре

Константин Котов
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В Дохе – столице Катара, завершились соревнования по парашютному спорту. Они прошли в рамках 44-го чемпионата мира Международного совета военного спорта.
Курский парашютист прапорщик Вооруженных сил России Константин Котов стал победителем среди мужчин в одиночной акробатике.
Константин также бронзовый призер Всемирных военных игр, победитель Кубка Европы по точности приземления и регионального чемпионата CISM, Кубка Адриатики, а также чемпион России по индивидуальной акробатике.
Второй результат у представителя Чехии Либора Джиросека. Бронзовую награду в копилку сборной Вооруженных сил России принес чемпион и рекордсмен мира FAI, призер Всемирных военных игр, бронзовый призер Кубка мира лейтенант Алексей Быков.