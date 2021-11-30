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Звезды30 ноября 2021 17:57

В курские библиотеки закупят комиксы и книги с дополненной реальностью

Также здесь появятся издания шрифтом Брайля, с укрупненным шрифтом и флеш-картами, пообещали в Доме Советов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Библиотечные фонды пополнятся новыми изданиями

Библиотечные фонды пополнятся новыми изданиями

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году на формирование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек Министерством культуры были выделены субсидии, с учетом областного софинансирования в нашем регионе на эти цели направлено почти шесть млн рублей, сообщили в администрации региона.

- Научная литература для специалистов, новинки современной прозы, справочные издания и энциклопедии – субсидия позволит пополнить фонды областных библиотек, а также библиотек Мантуровского, Обоянского, Пристенского, Суджанского, Фатежского и Щигровского районов, - сказали в Доме Советов.

Для детей поступят издания современных форматов: графические романы, комиксы, книги с дополненной реальностью, интерактивные. Закуплены художественные произведения современных отечественных и зарубежных детских авторов.

Для слабовидящих и незрячих будут представлены книги шрифтом Брайля, с укрупненным шрифтом и флеш-картами.