В курские библиотеки закупят комиксы и книги с дополненной реальностью

Библиотечные фонды пополнятся новыми изданиями Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году на формирование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек Министерством культуры были выделены субсидии, с учетом областного софинансирования в нашем регионе на эти цели направлено почти шесть млн рублей, сообщили в администрации региона.

- Научная литература для специалистов, новинки современной прозы, справочные издания и энциклопедии – субсидия позволит пополнить фонды областных библиотек, а также библиотек Мантуровского, Обоянского, Пристенского, Суджанского, Фатежского и Щигровского районов, - сказали в Доме Советов.

Для детей поступят издания современных форматов: графические романы, комиксы, книги с дополненной реальностью, интерактивные. Закуплены художественные произведения современных отечественных и зарубежных детских авторов.

Для слабовидящих и незрячих будут представлены книги шрифтом Брайля, с укрупненным шрифтом и флеш-картами.