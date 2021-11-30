В Курской области за сутки от ковид скончались семь человек

В городе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1812 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины – 59, 60, 67 лет; женщины – 65, 72, 79, 82 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 566 человек, на ИВЛ – 138 (11 – инвазивная, 127 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 583 938 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 530 019.