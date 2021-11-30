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Здоровье30 ноября 2021 6:51

За сутки ковид подтвердился у 310 курян

В больницах и стационарах находятся 1566 человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 30 ноября в Курской области коронавирус выявлен еще у 310 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 237, Курский – 22, Железногорск – 12, Советский и Железногорский – по 8, Октябрьский – 7, Золотухинский и Суджанский – по 4, Поныровский и Тимский – по 2, Беловский, Горшеченский, Пристенский и Суджа – по одному.

8, Рыль – 7, Советский и Щигры – по 5, Мантуровский, Солнцевский, Хомутовский – по 4, Золотухинский – 3, Обоянский, Суджа, Тимский, Фатеж – по 2, Щигровский, Касторенский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 76 507 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1566 человек, на ИВЛ – 138 (11 – инвазивная, 127 – неинвазивная).

Скончались 1812 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 583 938 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 530 019.