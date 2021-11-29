В Курске прошли рейды против парковок на газоне

Нескольких нарушителей еще ищут Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Сеймском округе в течение недели провели мониторинг соблюдения правил парковки автомобилей на улицах Ольшанского, Сумской, Пигорева, Краснополянской, Ольшанского и в Магистральном проезде.

Составлено восемь протоколов об административном правонарушении по факту парковки на газонах. В отделы полиции Сеймского округа направлены запросы о розыске сведений о собственниках восьми автомобилей для дальнейшего привлечения их административной ответственности.

Владельцы еще 12 машин приглашены для составления протоколов в окружную администрацию.