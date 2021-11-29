В Курске представят спектакль по пьесе Эдварда Олби

Мероприятие пройдет с соблюдением ограничений по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Концертно-творческий центр «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) представляет новый молодежный проект «Карман».

8 декабря в 19.00 в рамках проекта в паркетном зале концертно-творческого центра «Звездный» состоится премьерный показ спектакля «Что случилось…» по пьесе Эдварда Олби.

Трагикомедия «Что случилось...» - это история о поиске смысла жизни, об отношениях между людьми и о том, как окружающий нас мир формирует человеческое мировоззрение, насколько оно является прочным и безоговорочно правдивым.

Роли исполняют Федор Левантовский и Дмитрий Смолянинов. Режиссер - Денис Дощечкин. Стоимость билета - 70 рублей.

Билеты можно приобрести по ссылке (https://kursk.kassy.ru/events/koncerty-i-shou/10-27/hall/) или в кассе «Звездного» с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00).

По вопросам бронирования, возврата, обмена звонить +7-920-731-03-37

Чтобы посетить мероприятие, необходимо соблюдать масочный режим, иметь при себе один из следующих документов: QR-код, прививочный сертификат с данными о вакцинации, или справку из медицинского учреждения, подтверждающую факт того, что вы перенесли заболевание в течение последних шести месяцев