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Общество29 ноября 2021 17:16

Московские скульпторы выиграли конкурс на разработку бюста курскому авиаконструктору

Памятник Михаилу Гуревичу поставят у местного аэропорта
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске установят памятник авиаконструктору

В Курске установят памятник авиаконструктору

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Победителем конкурса на разработку памятника-бюста Герою Социалистического Труда инженеру-авиаконструктору Михаилу Гуревичу стал творческий коллектив скульпторов Николая Клименко и Михаила Баскакова из города Жуковского Московской области, сообщил в администрации региона. Бюст будет установлен перед зданием курского аэропорта.

В конкурсе участвовали восемь человек, которые представили девять творческих работ. С 22 по 26 ноября проекты оценивало компетентное жюри. Его итоговое заседание состоялось в здании Курской областной филармонии.

По результатам подсчета балов, присужденных членами жюри, победила конкурсная работа творческого коллектива из Подмосковья, набрав 102 балла.

Скульпторы уже знакомы с курским краем. Ранее Николаем Клименко и Михаилом Баскаковым были выполнены памятники воинам-пограничникам в поселке Поныри и в Рыльске.