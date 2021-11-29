Глава Курской УФАС Юрий Комов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Комов возглавляет Управление ФАС России по Курской области с 1996 года Фото: Архив "КП"

Государственной награды Юрий Комов удостоен за особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции, соблюдения антимонопольного законодательства, многолетнюю добросовестную работу.

Комов возглавляет Управление ФАС России по Курской области уже 25 лет, начиная с 1996 года.

Помимо данной награды, он отмечен Благодарностью Президента РФ, Почетной грамотой Правительства РФ, многочисленными ведомственными, региональными и общественными наградами, имеет звание «Почетный работник антимонопольных органов России».