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Общество29 ноября 2021 11:20

Глава Курской УФАС Юрий Комов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Комов возглавляет Управление ФАС России по Курской области с 1996 года

Комов возглавляет Управление ФАС России по Курской области с 1996 года

Фото: Архив "КП"

Государственной награды Юрий Комов удостоен за особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции, соблюдения антимонопольного законодательства, многолетнюю добросовестную работу.

Комов возглавляет Управление ФАС России по Курской области уже 25 лет, начиная с 1996 года.

Помимо данной награды, он отмечен Благодарностью Президента РФ, Почетной грамотой Правительства РФ, многочисленными ведомственными, региональными и общественными наградами, имеет звание «Почетный работник антимонопольных органов России».