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Общество29 ноября 2021 8:59

В Курске в ближайшее время сносить Красный мост не будут

Продолжаются обсуждения демонтажа постройки в Сеймском округе
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мэрия Курска не давала разрешение на демонтаж моста

Мэрия Курска не давала разрешение на демонтаж моста

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера, 28 ноября, активисты, выступающие против сноса, чтобы донести до властей свою позицию, провели специальную встречу у Красного моста.

Сегодня ситуацию обсудили на еженедельном заседании администрации области в Доме Советов.

Мэр Курска Виктор Карамышев сообщил, что мост находится в частной собственности, однако администрация не давала разрешение на производство земляных работ, а также на снос и вырубку деревьев. Сегодня на место отправится выездная комиссия экологов, и если информация о вырубке подтвердится – будут оформлены протоколы.