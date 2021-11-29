В Курске в ближайшее время сносить Красный мост не будут

Мэрия Курска не давала разрешение на демонтаж моста Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Вчера, 28 ноября, активисты, выступающие против сноса, чтобы донести до властей свою позицию, провели специальную встречу у Красного моста.

Сегодня ситуацию обсудили на еженедельном заседании администрации области в Доме Советов.

Мэр Курска Виктор Карамышев сообщил, что мост находится в частной собственности, однако администрация не давала разрешение на производство земляных работ, а также на снос и вырубку деревьев. Сегодня на место отправится выездная комиссия экологов, и если информация о вырубке подтвердится – будут оформлены протоколы.