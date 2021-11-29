В Курской области на карантин по ковиду отправили более 1200 детей

Сложная ситуация по коронавирусу в регионе сохраняется
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Сегодня, 29 ноября, на еженедельной планерке областной администрации замгубернатора Курской области Александр Чуркин рассказал о карантине из-за коронавируса в сфере образования.
Так, 15 групп в 13 детских садах находятся на карантине.
Занятия в дистанционном режиме проходят в 47 классах в 33 школах. На карантине по ОРВИ сидят два класса в двух разных школах – 44 человека.
В вузах и ссузах сохраняется смешанный формат обучения.