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Здоровье29 ноября 2021 8:31

В Курской области на карантин по ковиду отправили более 1200 детей

Из них – 1022 школьника и 259 дошкольников
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Сложная ситуация по коронавирусу в регионе сохраняется

Сложная ситуация по коронавирусу в регионе сохраняется

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 ноября, на еженедельной планерке областной администрации замгубернатора Курской области Александр Чуркин рассказал о карантине из-за коронавируса в сфере образования.

Так, 15 групп в 13 детских садах находятся на карантине.

Занятия в дистанционном режиме проходят в 47 классах в 33 школах. На карантине по ОРВИ сидят два класса в двух разных школах – 44 человека.

В вузах и ссузах сохраняется смешанный формат обучения.