В Курской области коронавирусом заразились еще 319 человек

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 29 ноября в Курской области коронавирус выявлен еще у 319 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 206, Железногорск – 28, Курский – 15, Большесолдатский - 9, Суджанский – 8, Рыльск – 7, Советский и Щигры – по 5, Мантуровский, Солнцевский, Хомутовский – по 4, Золотухинский – 3, Обоянский, Суджа, Тимский, Фатеж – по 2, Щигровский, Касторенский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 76 197 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1603 человека, на ИВЛ – 136 (9 – инвазивная, 127 – неинвазивная).

Скончались 1805 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 580 940 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 526 913.