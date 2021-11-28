К утру 28 ноября от коронавирусных осложнений скончались еще семь курян

Еще семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Курской области. Об этом сообщил региональный оперштаб 28 ноября. Умерли мужчины – 53, 62, 82 лет, а также женщины – 71, 78, 83, 92 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего за время пандемии скончались 1 799 человек.

За минувшие сутки выявили еще 325 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе достигло 75 878. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 582 человека, на ИВЛ – 139 (13 – инвазивная, 126 – неинвазивная).