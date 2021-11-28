В Курскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса

1 200 доз вакцины «Спутник V» доставили в Курскую область. Об этом сообщил региональный оперштаб 28 ноября. Препарат распределяют по пунктам вакцинации региона.

Всего регион получил 734 531 комплект, из них 530 467 «Спутника V», 165 304 «Спутника Лайт», 28 590 «ЭпиВакКороны», 10 230 «КовиВака».

По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 580 079 человек. Это составляет 81,5% от запланированного к вакцинации в Курской области числа населения. Два компонента прививки получили 525 879 курян.