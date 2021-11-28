Житель Курской области кинулся тушить пожар в собственном доме и едва не погиб

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Сотрудники МЧС спасли на пожаре жителя Железногорского района. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, 27 ноября в 10.54 загорелся дом в селе Рышково. 52-летний хозяин жилища успел покинуть его и позвонил в пожарную охрану. Однако пока спасатели ехали, мужчина решил вернуться в дом и справиться с огнем самостоятельно. В итоге курянин надышался угарным газом и потерял сознание.

- Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к поиску хозяина домовладения – его обнаружили в одной из комнат. После эвакуации на свежий воздух мужчину передали сотрудникам скорой помощи. К счастью, он быстро пришел в себя, после осмотра медиков отказался от госпитализации, - рассказали в ГУ МЧС по Курской области.

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки из-за перегрузки.