В Курской области коронавирус выявили еще у 325 человек

По данным оперштаба на 28 ноября, в Курской области выявили еще 325 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 75 878 зараженных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 582 человека, на ИВЛ – 139 (13 – инвазивная, 126 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1 799 человек. За сутки не стало семь человек: мужчины – 53, 62, 82 года; женщины – 71, 78, 83, 92 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 580 079 человек, из них полностью завершили иммунизацию – 525 879.