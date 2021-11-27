В Курске прошел второй день общественных слушаний генплана города

Жилье и дороги – наиболее проблемные аспекты генплана Курской области Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 27 ноября, в ходе второго дня общественных слушаний генерального плана города, был обсужден ряд важных вопросов.

Глава города Виктор Карамышев заявил, что учли подавляющее большинство предложений, поступивших от курян.

Так, горожан беспокоила перспектива строительства дороги в продолжение проспекта Плевицкой и возможная вырубка леса в микрорайоне КЗТЗ. Эти предложения из проекта исключили и сообщили, что лес будет сохранен.

Также куряне оказались против четырехполосной трассы по направлению бывшей железнодорожной ветки – здесь продолжат двухполосную дорогу.

Предложения жителей соединить с Элеваторным переулком проспект Кулакова и улицу Серегина, а также продлить улицу Черняховского и вывести ее напрямую на проспект Кулакова – полностью реализованы.

Заместитель главы администрации города Курска Василий Волобуев сообщил, что предполагаемая дорога, продолжающая улицу Черняховского до пересечения с проспектом Кулакова, не помешает тем, кто пользуется подземным переходом, однако незаконная стихийная торговля в этом месте будет прекращена.