В парке Березовского в Курске снесли незаконную постройку

Нарушитель привлечен к административной ответственности Фото: Архив "КП"

В ходе проверки 30 сентября особо охраняемой природной территории «Парк Березовского», расположенной в санатории имени И. Д. Черняховского в поселке Рышково Курского района, обнаружили факт незаконной застройки.

В Администрации области сообщается, что за несоблюдение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях нарушитель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа. После суда он должен был демонтировать объект.

В настоящий момент времени работы по демонтажу и приведению территории памятника в надлежащее состояние завершены.