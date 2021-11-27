Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 7:49

В парке Березовского в Курске снесли незаконную постройку

Объект был обнаружен в конце сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нарушитель привлечен к административной ответственности

Нарушитель привлечен к административной ответственности

Фото: Архив "КП"

В ходе проверки 30 сентября особо охраняемой природной территории «Парк Березовского», расположенной в санатории имени И. Д. Черняховского в поселке Рышково Курского района, обнаружили факт незаконной застройки.

В Администрации области сообщается, что за несоблюдение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях нарушитель привлечен к административной ответственности с наложением штрафа. После суда он должен был демонтировать объект.

В настоящий момент времени работы по демонтажу и приведению территории памятника в надлежащее состояние завершены.