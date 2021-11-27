Еще восемь курян с подтвержденным коронавирусом скончались

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

В Курской области за сутки скончались еще восемь человек с подтвержденным ковидом. Как сообщил региональный оперштаб не стало мужчин 70, 71 и 82 лет, а также женщин 55, 56, 74, 81, 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 1792 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1661 человек, на ИВЛ – 129 (12 – инвазивная, 117 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 578 296 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 523 639.