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Здоровье27 ноября 2021 7:01

Еще восемь курян с подтвержденным коронавирусом скончались

Всего с начала пандемии умерли 1792 человека
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Архив "КП"

В Курской области за сутки скончались еще восемь человек с подтвержденным ковидом. Как сообщил региональный оперштаб не стало мужчин 70, 71 и 82 лет, а также женщин 55, 56, 74, 81, 83 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 1792 человека.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1661 человек, на ИВЛ – 129 (12 – инвазивная, 117 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 578 296 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 523 639.