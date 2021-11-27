В Курской области за сутки коронавирус выявили у 329 человек

По данным оперштаба на 27 ноября, в Курской области выявили коронавирус еще у 329 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 185, Железногорск - 48, Курский - 23, Суджанский - 11, Октябрьский - 10, Золотухинский – девять, Поныровский – 6, Горшеченский и Советский – по пять, Пристенский – четыре, Большесолдатский, Мантуровский, Обоянь и Суджа – по три, Обоянский и Тимский – по два, Курчатовский, Медвенский, Щигры – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 75 553 подтвержденных случая ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1661 человек, на ИВЛ – 129 (12 – инвазивная, 117 – неинвазивная). Скончались 1792 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 578 296 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 523 639.