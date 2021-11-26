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Политика26 ноября 2021 16:53

Назначены два советника курского губернатора на общественных началах

В новом статусе советники начнут работать с 29 ноября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В обладминистрации - новые назначения

В обладминистрации - новые назначения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Назначены два советника губернатора на общественных началах. Ими станут депутат Курской областной Думы, председатель фонда «Спортивное поколение» Евгения Ламонова и адвокат, член Общественной палаты РФ Александр Терновцов.

Александр Терновцов будет курировать работу некоммерческих организаций, а Евгения Ламонова – вопросы работы с молодежью и взаимодействие с Курской областной Думой. В новом статусе советники начнут работать с 29 ноября, сообщили в администрации региона.