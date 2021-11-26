Назначены два советника курского губернатора на общественных началах

В обладминистрации - новые назначения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Назначены два советника губернатора на общественных началах. Ими станут депутат Курской областной Думы, председатель фонда «Спортивное поколение» Евгения Ламонова и адвокат, член Общественной палаты РФ Александр Терновцов.

Александр Терновцов будет курировать работу некоммерческих организаций, а Евгения Ламонова – вопросы работы с молодежью и взаимодействие с Курской областной Думой. В новом статусе советники начнут работать с 29 ноября, сообщили в администрации региона.