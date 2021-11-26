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Деловой Курск26 ноября 2021 16:42

В Курской области арендаторов госимущества освободили от платы до конца года

Меры касаются субъектов малого и среднего бизнеса
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Решение принято местными властями

Решение принято местными властями

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продлены сроки действия мер поддержки арендаторов государственного имущества. Соответствующее постановление принято в администрации Курской области. Документом продлены сроки действия меры поддержки арендаторов государственного имущества области и земельных участков, сообщили в администрации региона.

Как рассказали в областном комитете по управлению имуществом, меры касаются субъектов малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в одной или нескольких отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Предприниматели вправе заключить дополнительное соглашение к действующему договору аренды, предусматривающее освобождение от уплаты арендных платежей на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года.