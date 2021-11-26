Курская школа 47 отметила свой полувековой юбилей

Сегодня здесь получают знания 875 ребят Фото: Светлана ВОЛКОВА

В подарок учебное заведение получило оргтехнику и 600 тысяч рублей на ремонт здания.

Школа распахнула свои двери 1 сентября 1971 года. Сегодня здесь получают знания 875 ребят, среди них 112 первоклассников и 23 десятиклассника, в кадетских классах воспитывается 38 детей.

За полвека школа выпустила 5997 ребят. Среди них есть те, кто выполнял свой воинский долг в Афганистане и Чечне. В школьном музее воинской доблести и славы им посвящена экспозиция «Воины интернационалисты – выпускники – школы». Выпускник школы пограничник Сергей Широбоков, погиб при исполнении служебных обязанностей на границе с Украиной, его имя с 2018 года носит школа № 47.

Заметно улучшилось и материально-техническая база школы. Информационные технологии активно внедряются в учебно-воспитательный процесс. В рамках национального проекта «Образование» учебные кабинеты оснащены интерактивными панелями, проекторами, принтерами.

За счет средств городского бюджета в школе отремонтировали крышу, электропроводка, заменено 30 оконных блоков, проведена замена трубопровода холодного водоснабжения и канализация.

В 2020 году школа вошла в программу «Народный бюджет» - отремонтирована спортивная площадка, уложена брусчатка на площади, где проводятся линейки, в 2022 году по этому проекту планируется установить противопожарные двери, отремонтировать ступеньки, установить пандус для инвалидов на центральном входе, рассказали в мэрии Курска.