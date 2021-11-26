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Происшествия26 ноября 2021 14:11

В Курске спасатели помогли мужчине, которому стало плохо на улице

ЧП произошло в центре города
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курянина отвезли в больницу

Курянина отвезли в больницу

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 ноября после пожара в многоэтажке на улице Кати Зеленко спасатели пришли на помощь случайному прохожему. Пожилой мужчина шел мимо места происшествия, ему стало плохо и он потерял сознание. Пенсионер сильно ушиб лицо, разбил нос, у него начался приступ.

На помощь курянину бросились неравнодушные прохожие и пожарные, которые только что завершили работу по тушению квартиры. По рации вызвали скорую помощь. До ее прибытия очевидцы удерживали голову мужчины, спасатели следили, чтобы он еще больше не навредил себе и не задохнулся из-за приступа.

Спустя несколько минут пенсионеру стало лучше, пожарные принесли свою боевую одежду и накрыли курянина, чтобы он не получил переохлаждение. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.