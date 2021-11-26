В центре Курска планируют создать новые пешеходные зоны

Пешеходные зоны хотят создать по генплану города Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По проекту генплана города планируется создание в центре Курска нескольких пешеходных зон. Одна из них будет находиться на улице Гайдара и войдет в торгово-развлекательную зону, которую хотят сформировать вокруг улицы Дзержинского.

Другую пешеходную зону планируют выделить на улице Кривецкая от реки Тускарь до протоки Кривец. Здесь также хотят создать «Деревню ремесел», которая будет символизировать продолжение преемственности исторической роли Стрелецкой и Очаковской слобод в жизни города.