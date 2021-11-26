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Общество26 ноября 2021 11:30

В Курске на зиму будет закрыт проезд на пяти улицах

Делают это для безопасного движения на дорогах в зимний период
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В Курске идет подготовка к зиме

В Курске идет подготовка к зиме

Фото: Архив "КП"

Вчера был обнародован список улиц, где нельзя парковать автомобиль, чтобы не мешать снегоуборочным машинам. Сегодня стал общедоступным еще один – из пяти улиц: Чумаковская, участок на Мирной - от Володарского до Тускарной, на улице Уфимцева - от улицы Горького до Володарского, на улице Ватутина - от Семеновской до Золотого проезда, на улице Дружининской - от улицы Пионеров до Нижней Луговой.

Дороги на этих участках – с продольным уклоном, где из-за гололеда могут произойти ДТП. Там временно, до 31 марта следующего года, ограничат движение транспорта.