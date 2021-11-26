На поддержку малого и среднего бизнеса в Курске выделили 370 млн рублей

В Курской области 12 тысяч человек - самозанятые Фото: Архив "КП"

В этом году в регионе на 200 человек больше внесено в реестр индивидуальных и малых предпринимателей; 12 тысяч курян – самозанятые.

Сообщается, что выделят 60 млн рублей на пополнение фонда микрофинансирования проектов субъектов малого и среднего бизнеса; 150 млн рублей – на поддержку предпринимателей и еще 160 млн рублей –за нерабочие дни.

Кроме этого, разработан проект изменений для понижения налоговых ставок, также в планах изменить налоговую ставку для сферы молочных животноводческих комплексов. Ставка по налогу на имущество в этом случае будет составлять один процент.