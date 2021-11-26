Особую экономическую зону "Третий полюс" создадут в Курской области

Сергей Галкин подчеркнул важность инвестиций в особые экономические зоны, технопарки и туризм

Министерство экономического развития России подготовило проект Постановления Правительства РФ о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Третий полюс» в Курской области. Документ подготовлен на основании заявки от властей региона.

Особая экономическая зона будет создана вокруг крупнейшего в мире месторождения железной руды в Курской области.

- Инвесторы получат льготы по налогу на прибыль, имущество и таможенным платежам как регионального, так и федерального уровня, - сказали в администрации региона.

Функции управляющий компании ОЭЗ ППТ «Третий полюс» будет осуществлять Агентство по привлечению инвестиций Курской области.

- За 15 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались более 920 резидентов, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала за 42 стран мира. За эти годы инвестировано 630 млрд рублей, создано 47 тысяч рабочих мест, - сказал на брифинге с журналистами Галкин.

В 2021 году в России создано четыре новых зоны - в Новгородской, Ивановской, Оренбургской и Смоленской областях.