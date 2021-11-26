На выходных в Курской области ожидаются дожди и потепление

Ожидаются дождливые выходные Фото: архив "КП"

По сообщению синоптиков, завтра, 27 ноября, небольшие осадки ожидаются уже ночью. К полудню они станут умеренными. Температура в ночное время суток составит от 3ºС мороза до 2°С тепла, днем - плюс 1-6°С. Порывы ветра местами до 16 метров в секунду.

28 ноября ночью ожидаются небольшие дожди. После полудня - сухо и тепло - 4-9 градусов выше нуля.

29 ноября в регион снова придут осадки, однако в дневное время суток они будут иметь временный характер. Температура ночью – до +6°С, днем - 6-11°С.