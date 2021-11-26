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Общество26 ноября 2021 9:53

В Курске построят новую многопрофильную детскую областную клиническую больницу

Медучреждение появится на проспекте Плевицкой
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Масштабное строительство запланировано на 2022 год

Масштабное строительство запланировано на 2022 год

Фото: Архив "КП"

Такая больница была необходима многим юным жителям региона уже давно. Сейчас выделили 1,5 миллиарда рублей на постройку. Закладываются и полмиллиарда рублей на выкуп поликлиники на Дериглазова.

Сообщается, что в новом медучреждении будут находиться: стационарный корпус на 320 коек, 5 хирургических и 9 соматических отделений, отделение анестезиологии и реанимации, а также 4 операционных блока и дневной стационар на 50 коек.

Помимо этого, в больнице будет осуществляться амбулаторный прием пациентов. Детский консультативно-диагностический центр сможет обслуживать до 450 детей в смену.