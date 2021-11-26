В Курской области коронавирусом заразились ещё 333 человека

По данным оперштаба на 26 ноября в Курской области коронавирус выявлен еще у 330 жителей. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 190, Железногорск и Курский – по 19, Солнцевский – 17, Обоянский – 12, Железногорский – 9, Глушковский – 8, Курчатовский – 7, Мантуровский, Медвенский и Обоянский – по 6, Большесолдатский, Щигры и Золотухинский – по 5,Кореневский и Обоянь – по 3, Суджанский – 2, Поныровский, Льгов и Фатежский – по 1.Всего в регионе зарегистрировано 75 224 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1639 человек, на ИВЛ – 141 (14 – инвазивная, 127 – неинвазивная).

Скончались 1784 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 574 003 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 520 130.